Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkısının sözleri ve video klibi incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eser içeriklerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Klipte; şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ve oyuncu Hazal Türesan da yer aldı.

Öte yandan Mabel Matiz hakkında daha önce de 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla dava açılmıştı. Soruşturma ve yargılama sürecinin ardından mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında beraat kararı vermişti.