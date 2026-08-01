CHP’den istifa eden 2 belediye başkanı ve 1 başkanvekili AK Parti’ye katıldı: 3 belediye AK Parti'ye geçti
CHP'den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AK Parti'ye katıldı. Üç isme parti rozetleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
CHP’den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan vekili Sacit Terzi, AK Parti’ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi’ndeki rozet takma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
3 BAŞKAN AK PARTİ'DE
AK Parti’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ye parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Üç belediye yöneticisinin AK Parti'ye katılmasıyla İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı 16'ya çıkarken, CHP'nin yönettiği ilçe sayısı 23 oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 26'sını CHP, 13'ünü ise AK Parti kazanmıştı. Son süreçte yaşanan parti değişiklikleriyle birlikte bu dağılım değişti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin güncel üye sayısına ilişkin, "Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik" dedi.