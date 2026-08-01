Mersin'de olay, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, marketteki çocuklar çıkmaya hazırlanırken içeri şüpheli Mehmet Erke girdi.

ÇOCUĞU YERDEN YERE VURDU

Erke, o sırada çocuklardan M.A.D.'yi saklandığı rafların orada sıkıştırıp tokat ve yumruklarla darp ederek yerden yere vurdu.

KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli Erke, bölgeden ayrılırken çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu şüpheli Mehmet Erke kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

"SONSUZA KADAR HAPİS VERSİNLER"

AA'da yer alan habere göre olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darp etti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler" dedi.

EMNİYET: ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Akdeniz ilçemizde bir market içerisinde meydana gelen ve sosyal medya platformlarına yansıyan kasten yaralama olayıyla ilgili şüpheli Mehmet Erke, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin hızlı çalışması neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayda yaralanan M.A.D.'nin hastanede tedavisi devam etmekte olup, adli süreç Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığımızın talimatları doğrultusunda tamamlanacak olan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

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BAKANLIK: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimlerince yakalanarak hakkında adli süreç başlatıldı. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

M.A.D.'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN" TUTUKLANDI

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.