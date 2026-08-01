Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sazlığa takılan balık yemleme botunu kurtarmaya çalışırken balçığa saplanıp öldü

        Sazlığa takılan balık yemleme botunu kurtarmaya çalışırken balçığa saplanıp öldü

        Konya'daki Altınapa Barajı'nda balık tutarken sazlıklara takılan uzaktan kumandalı yemleme botunu kurtarmak için suya giren 38 yaşındaki Barış Aslan, balçığa saplanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 18:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dramatik ölüm

        Konya'da Altınapa Barajı’nda balık tutan Barış Aslan (38), uzaktan kumandalı yemleme botunu sıkıştığı yerden kurtarmak için girdiği suda, balçığa saplanarak hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki Altınapa Barajı’nda meydana geldi. Barış Aslan, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte barajda balık tutmaya geldi. Aslan balık tutarken, avda kullandığı uzaktan kumandalı olta yemleme botunun, sazlıklara takılması üzerine suya girdi. Bir süre ilerleyen Aslan, daha sonra balçığa saplandı. Aslan’ın geri dönmemesi üzerine eşi ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde Aslan’ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Aslan’ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşletme sahibi 800 bin lira ceza yemesine sebep olan ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı olduğunu belirten kişi, üç yıl içerisinde iki kez yüksek sesle müzik yayını gerekçesiyle yazılan 839 bin liranın üzerindeki cezaya tepki amaçlı, otomobille getirdiği ses sistemini çalışanlarıyla birlikte araçtan indirip üzerine b...
        #Konya
        #Barış Aslan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor