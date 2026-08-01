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        Haberler Dünya İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı

        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı

        İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği "en kötü senaryolara" dahi hazırlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı

        Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek.” dedi.​​​​​​​

        İRAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD’den İran’a yönelik yapılan açıklamalar hakkında, “ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor.” dedi.

        İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, ABD’den İran’a ilişkin gelen açıklamalar hakkında konuştu.

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        “ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor.” diyen Abdullahi, ABD’nin bu politikasını, bölgede meşru olmayacak şekilde hakimiyet kurma stratejisinin tehlikeli bir sonucu olarak nitelendirdi.

        Abdullahi, ABD’nin İran’a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıyla birlikte, “şeytani” hedeflerine ulaşmak için Müslümanların çıkarlarına ve kaynaklarına yönelik yıkım temelli saldırılarından kaçınmayacağını gösterdiğini söyledi.

        Bölge ülkelerine de uyarılarda bulunan Abdullahi, ABD’nin bölgedeki ülkelerin zenginliğini ve altyapısını “çürümüş ordusuna” siper yaptığını ve ayrıca İsrail’in güvenliğini sağlamak için kullandığını öne sürdü.

        Abdullahi ayrıca, ABD’nin savaşın maliyetini bölge ülkelerinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyleyerek, bölge ülkelerinin ABD ile olan iş birliklerini gözden geçirmesi gerektiğini aksi halde ABD’ye “kalkan” görevi gören ülkelerin de savaştan olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.

        *Fotoğraflar: AA, temsilidir

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