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        Haberler Yaşam Aspendos'ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildi

        Aspendos'ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşfe ulaşıldığını açıkladı. Kent içinde ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezardaki buluntuların, mezar sahibinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        İşte 2 bin 400 yıllık güreşçi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Aspendos Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda, kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan çok önemli bir keşfe ulaştık. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezarı gün yüzüne çıkardık. Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor. Bu kıymetli keşifte emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzü, kazı ekibimizi ve tüm bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Aspendos'un her yeni buluntusuyla tarihimizin eksik kalan sayfalarını tamamlamaya, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla koruyup geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

        ASPENDOS'TA İLK KEZ DOĞU NEKROPOLİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

        Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, doğu surlarından antik tiyatroya doğru yamacı takip eden cadde üzerinde kentin bugüne kadar varlığı bilinmeyen Doğu Nekropolisi gün yüzüne çıkarıldı.

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        Nekropolis alanında, taş plakaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan sandık tipi mezar ortaya çıkarıldı. MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlendirilen mezar, Aspendos'un bugüne kadar arkeolojik verilerle yeterince temsil edilemeyen Klasik Dönemi'ne ilişkin en önemli bulgulardan biri olarak değerlendiriliyor.

        BULUNTULAR SPORCU KİMLİĞİNE İŞARET EDİYOR

        Tek bir bireyin gömüldüğü mezardaki buluntular burada defnedilen kişinin sporla ilişkili bir birey olabileceğini ortaya koyarken, mezar sahibinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine de işaret ediyor.

        KLASİK DÖNEM'E İLİŞKİN YENİ BİLGİLER ELDE EDİLDİ

        Doğu Nekropolisi'nde ortaya çıkarılan mezar ve içerisindeki buluntular, Aspendos'un Klasik Dönem'deki yaşamına, ölü gömme geleneklerine ve toplumsal yapısına ilişkin önemli veriler sunuyor.

        Kazılardan elde edilen bulgular, antik kentin bugüne kadar arkeolojik verilerle sınırlı şekilde bilinen Klasik Dönem'ine ilişkin bilgi birikimini zenginleştirirken, Aspendos'un tarihine ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara da önemli katkı sağlıyor.

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