Arsenal'den Gabriel Martinelli kararı!
Transfer dönemini sakin geçiren Galatasaray, kanat bölgesini Gabriel Martinelli ile güçlendirmek isterken; kulübü Arsenal transfer konusunda kararını verdi. Öte yandan İngiliz basını, bu transferin gerçekleşmesi halinde Topçular'ın transfer rekoru kırabileceğini yazdı.
Yaz transfer döneminde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Kanat bölgesindeki alternatiflerini arttırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için Arsenal'den Gabriel Martinelli'yi listesine yazmıştı.
ARSENAL'DEN G.SARAY'A TEK ŞART
Football London'ın haberine göre; İngiliz ekibi, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına izin vermek için oyuncunun yerini doldurması gerektiğini G.Saray'a iletti.
Sambacı yıldızın teknik direktör Mikel Arteta'nın gelecek planlarında yer aldığı haberin detaylarında yer aldı.
1 AYRILIK 1 TRANSFER
Topçular, 25 yaşındaki oyuncunun bölgesinde Leandro Trossard'ı gönderirken Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. Arsenal, bir takviye daha yapması halinde sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Martinelli'nin transferine izin vereceği belirtildi.
TRANSFER REKORU KIRABİLİR
Öte yandan Mirror'ın haberine göre; Arsenal'in Martinelli'yi kulüp rekoru kırarak satacağı belirtildi. Topçular satış rekorunu Alex Oxlade-Chamberlain'ı 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satarak kırmıştı.
Martinelli geçtiğimiz sezon Arsenal'de 53 maça çıkarken 11 gol - 7 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 384 dakika sahada kaldı.
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna yer alan Sambacı yıldız, 4 maçta 141 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.
Arsenal'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Martinelli'nin güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro...