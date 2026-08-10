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        Arsenal'den Gabriel Martinelli kararı!

        Transfer dönemini sakin geçiren Galatasaray, kanat bölgesini Gabriel Martinelli ile güçlendirmek isterken; kulübü Arsenal transfer konusunda kararını verdi. Öte yandan İngiliz basını, bu transferin gerçekleşmesi halinde Topçular'ın transfer rekoru kırabileceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

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        Kanat bölgesindeki alternatiflerini arttırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için Arsenal'den Gabriel Martinelli'yi listesine yazmıştı.

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        ARSENAL'DEN G.SARAY'A TEK ŞART

        Football London'ın haberine göre; İngiliz ekibi, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına izin vermek için oyuncunun yerini doldurması gerektiğini G.Saray'a iletti.

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        Sambacı yıldızın teknik direktör Mikel Arteta'nın gelecek planlarında yer aldığı haberin detaylarında yer aldı.

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        1 AYRILIK 1 TRANSFER

        Topçular, 25 yaşındaki oyuncunun bölgesinde Leandro Trossard'ı gönderirken Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. Arsenal, bir takviye daha yapması halinde sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Martinelli'nin transferine izin vereceği belirtildi.

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        TRANSFER REKORU KIRABİLİR

        Öte yandan Mirror'ın haberine göre; Arsenal'in Martinelli'yi kulüp rekoru kırarak satacağı belirtildi. Topçular satış rekorunu Alex Oxlade-Chamberlain'ı 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satarak kırmıştı.

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        Martinelli geçtiğimiz sezon Arsenal'de 53 maça çıkarken 11 gol - 7 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 384 dakika sahada kaldı.

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        Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna yer alan Sambacı yıldız, 4 maçta 141 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

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        Arsenal'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Martinelli'nin güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro...

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