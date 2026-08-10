Büşra Pekin tatilde: Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
Bodrum tatilini sürdüren Büşra Pekin, bir erkek arkadaşıyla samimi görüntüler verdi. Objektiflere yansıyan fotoğraflar, "Aralarında aşk mı var?" sorusunu akıllara getirdi
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:27 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Büşra Pekin, Bodrum Cennet Koyu’nda objektiflere yansıdı.
2
Ünlü oyuncu, bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. İkili, botla plajdan ayrıldı.
3
Pekin ve gizemli erkek arkadaşı daha sonra tekneye geçti.