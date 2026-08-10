Volkan Demirel'in aile saadeti
Eşi Zeynep Sever Demirel ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'da bulunan Volkan Demirel'in aile tatili devam ediyor
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:28 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, ailesiyle yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.
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Bodrum'da bulunan Demirel, ailesiyle birlikte Bitez'deki bir plajda görüntülendi. Demirel çifti, gün boyunca küçük kızları Yasmin ile birlikte vakit geçirdi.
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Volkan Demirel, bir ara sıcaktan bunalınca tek başına denize girdi.
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Ege'nin serin sularında serinleyen Demirel, daha sonra ailesinin yanına dönerek güneşlendi.
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Öte yandan Volkan Demirel, 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever ile 2010 yılında dünyaevine girmişti. Üç çocukları bulunan çift; 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına aldı.
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