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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saldırgan, İsviçre'de eşini boğmuştu! Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!

        Saldırgan, İsviçre'de eşini boğmuştu! Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!

        Şanlıurfa'da tam bir vahşet yaşandı. Kentte 85 yaşındaki İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından sopayla öldüresiye dövüldü. İsviçre'de eşini boğan ve 15 yıl hapis yattıktan sonra 10 gün önce de Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde İslim Yaprak (85), oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İsviçre'de eşini boğan ve 15 yıl hapis yattıktan sonra 10 gün önce de Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan şüpheli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Türkmenören Mahallesi’nde meydana geldi. İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü.

        Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İsviçre’de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye’ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ŞİDDET ANI KAMERADA

        Öte yandan İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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