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        Haberler Magazin Alina Boz anne oluyor

        Alina Boz anne oluyor

        Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen'den bebek müjdesi geldi. İlk çocuklarını kucaklarına alacak olan çift, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.

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        Boz ile Evirgen, ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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        İlk kez anne ve baba olacak olan Alina Boz ile Umut Evirgen, mutlu haberi düzenledikleri cinsiyet partisiyle duyurdu.

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        Renkli görüntülerin paylaşıldığı partide Alina Boz ve Umut Evirgen, kız bebek beklediklerini açıkladı.

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        Çiftin mutlu gününde, aile fertleri ve yakın arkadaşları da yer aldı.

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        Boz ile Evirgen, o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Çifti; Leyla Tanlar, Afra Saraçoğlu, Dilan Çiçek Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Bengü, Gonca Vuslateri, Ece Dizdar, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ayda Aksel ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü isim, yaptıkları yorumlarla tebrik etti.

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        #Alina Boz
        #umut evirgen
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