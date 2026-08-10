Alina Boz anne oluyor
Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen'den bebek müjdesi geldi. İlk çocuklarını kucaklarına alacak olan çift, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 07:37 Güncelleme:
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Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.
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Boz ile Evirgen, ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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İlk kez anne ve baba olacak olan Alina Boz ile Umut Evirgen, mutlu haberi düzenledikleri cinsiyet partisiyle duyurdu.
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Renkli görüntülerin paylaşıldığı partide Alina Boz ve Umut Evirgen, kız bebek beklediklerini açıkladı.
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Çiftin mutlu gününde, aile fertleri ve yakın arkadaşları da yer aldı.
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Boz ile Evirgen, o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.