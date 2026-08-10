Çifti; Leyla Tanlar, Afra Saraçoğlu, Dilan Çiçek Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Bengü, Gonca Vuslateri, Ece Dizdar, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ayda Aksel ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü isim, yaptıkları yorumlarla tebrik etti.