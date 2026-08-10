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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşam savaşı veriyor! Tehdit edip kefen gönderen eski eşi 8 yerinden bıçakladı!

        Yaşam savaşı veriyor! Tehdit edip kefen gönderen eski eşi 8 yerinden bıçakladı!

        Adana'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Kentte yaşayan Ayşe Katırcı, kendisini tehdit edip, kefen gönderdiği ileri sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Tehdit etti, kefen gönderdi, 8 yerinden bıçakladı!

        Adana'da Ayşe Katırcı (52), kendisini tehdit edip, kefen gönderdiği ileri sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının, durumunun ağır olduğu bildirildi.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 yerinden bıçaklandı.

        Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katırcı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        SALDIRININ ARDINDAN SAKİNCE YÜRÜMÜŞ

        Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonuyla görüntülendi.

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        25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce 'Sana mezar yeri aldım' diye mesaj yazıp, kefen gönderdiği öne sürülen Tanrıkulu hakkında bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı uygulandığı ileri sürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Eski eşi Ayşe Katırcı’yı 8 bıçak darbesiyle yaralayan Arif Tanrıkulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "AZRAİL GİBİ İÇERİ GİRDİ"

        Olayın görgü tanığı ve Ayşe Katırcı’nın ev sahibi Menevşe Boybey (74), yaşananları anlattı. Boybey, olay günü birlikte mangal yaktıklarını belirterek, “Ayşe benim 10 senelik kiracımdı. Boşanmış halde benim evime taşındı. Dün kendisiyle mangal yakmak istedik. Eşyaları topladık ve mangalı yakmaya başladık. Mangal piştiği sırada kanepede otururken Arif içeri girdi. ‘Azrail’ gibi içeri girerek kadını bıçaklamaya başladı. Kaçtım, sokakta bağırmaya başladım, ‘Ambulans çağırın’ dedim. Adam elini kolunu sallayarak dışarı çıktı ve olay yerinden kaçtı” dedi.

        "SEVGİLİLER GÜNÜNDE KEFEN ALDI"

        Komşusu Ayşe Katırcı’nın yaklaşık 10 yıldır tehdit edildiğini belirten Boybey, yetkililerin gereken cezayı vermesini istedi. Boybey, “Ayşe kadar değerli bir insan görmedim. 10 senedir benim evimde otururdu, kendisinden bir kere incinmedim. Aç, susuz kalsa söylemezdi. Babasının maaşıyla geçinmeye çalışırdı. 10 yıldan beridir tehdit ediliyordu. ‘Seni öldüreceğim, seni keseceğim’ diyordu. Kadına Sevgililer Günü’nde kefen aldı. ‘Seni buna saracağım. Mezar yerini alacağım’ diyerek tehdit ediyormuş. Ben yetkililerden o şahsın gereken cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

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