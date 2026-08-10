Süper Lig’de şampiyonluk yerli teknik direktörlerden geçiyor

İNGİLİZ ÇALIŞTIRICILAR TARİHE GEÇTİ

İngiltereli teknik direktörler de ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu 7 şampiyonluğu sadece 3 teknik direktör elde etti. Ayrıca bu 3 teknik adamdan 2’si de Türk futbol tarihine damga vurdu. Galatasaray'ın başında 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyon olan Brian Birch ve Beşiktaş'ı 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında mutlu sona ulaştıran Gordon Milne, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör oldu.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan bir diğer İngiliz teknik adam ise 1964-1965 sezonunda Fenerbahçe’yi zirveye çıkaran Oscar Hold’du.