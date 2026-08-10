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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kötü kokuların ardındaki gerçek: Ölen kardeşiyle 1 hafta aynı evde yaşamış

        Kötü kokuların ardındaki gerçek: Ölen kardeşiyle 1 hafta aynı evde yaşamış

        Gaziosmanpaşa'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine girilen dairede Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'un cansız bedeni bulundu. Zeynalow'un psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ablası Metanet Zeynalow'un, kardeşinin cansız bedeniyle yaklaşık 1 hafta aynı evde yaşadığı ortaya çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ölen kardeşiyle 1 hafta aynı evde yaşamış

        Gaziosmanpaşa'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri tarafından girilen dairede, Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'un cansız bedeni bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zeynalow'un ablası Metanet Zeynalow da yatak odasında uyurken bulundu. Ablanın, kardeşinin cansız bedeniyle yaklaşık 1 hafta aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 6. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daireden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartmandakiler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan daireye giren polis, salonda hareketsiz halde bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLEN KARDEŞİYLE 1 HAFTA YAŞAMIŞ

        Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Zeynalow'un ablası Metanet Zeynalow'un yatak odasında uyuduğu görüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ablanın, hayatını kaybeden kardeşiyle yaklaşık 1 hafta boyunca aynı evde yaşadığı belirlendi.

        Evde yapılan ilk incelemelerde kan izlerine de rastlandı. Rövşen Zeynalow'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

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