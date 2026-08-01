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        Haberler Magazin Usta oyuncu Can Kolukısa vefat etti

        Usta oyuncu Can Kolukısa vefat etti

        Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Usta oyuncu vefat etti

        'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, yaşamını yitirdi. Acı haberi, oyuncunun ailesi duyurdu.

        Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" denildi.

        92 yaşında vefat eden oyuncu, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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