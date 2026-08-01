Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Ferhat'ı öldürüp kılığına girdiler

İstanbul'da düğün fotoğrafçısı 37 yaşındaki Ferhat Açık'ın vahşice katledilmesine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Açık, en mutlu gününde düğün fotoğraflarını çektiği Okan Kılıç tarafından, dış çekim bahanesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana götürüldü. Burada elleri bağlanan Açık'ın önce... Daha Fazla Göster İstanbul'da düğün fotoğrafçısı 37 yaşındaki Ferhat Açık'ın vahşice katledilmesine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Açık, en mutlu gününde düğün fotoğraflarını çektiği Okan Kılıç tarafından, dış çekim bahanesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana götürüldü. Burada elleri bağlanan Açık'ın önce banka hesaplarındaki paraya ulaşılmak istendi. Hesapların boş çıkması üzerine bu kez aracını ele geçirmeye çalışan şüpheliler, Açık'ı boğazını kesip gövdesinden 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Ferhat Açık'ın aracını satmaya çalışan Okan Kılıç'ın, noter görevlilerini kandırabilmek için Açık'ın kılığına girdiği, onun gibi giyinip tıraş olduğu ortaya çıktı. Daha Az Göster