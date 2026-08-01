Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Samar Dadgar tatilde

        Samar Dadgar tatilde

        Samar Dadgar, Bodrum tatilinde eşi Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile plajda görüntülendi. Sıcak havaya rağmen denize girmeyen Dadgar, vaktini Kuzey'le geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 07:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2023 yılında Özcan Deniz ile evlenen Samar Dadgar, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

        2

        Dadgar, Gümüşlük'teki bir plajda, eşi Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile tatilin tadını çıkardı.

        3

        Ünlü isim, bir süre Kuzey'le birlikte suda vakit geçirdi.

        4

        Dadgar, günün büyük bir çoğunluğunda Kuzey'in yanından ayrılmayarak onunla yakından ilgilendi.

        5

        Dadgar, sıcak havaya rağmen gün boyunca denize girmeyi tercih etmedi.

        6

        Bir ara şezlonguna uzanan ünlü isim, dinlenme anlarını telefonuyla değerlendirdi.

        7

        Özcan Deniz plaja inmeyi tercih etmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayılar ve Boğalar - 30 Temmuz 2026 (Quick Sigorta 6 Ağustos'ta Halka Arz Oluyor)

        Quick Sigorta 6 Ağustos'ta halka arz oluyor. Sabit fiyat üzerinden talep toplanacak. Halka arzda 12 yıl sonra bir ilk. Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar anlattı.  

        #Samar Dadgar
        #özcan deniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri biterken öteki başlıyor... Ormanlarımız alev alev!
        Biri biterken öteki başlıyor... Ormanlarımız alev alev!
        Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km!
        Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km!
        İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası
        İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu": 416 tutuklama
        "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu": 416 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cem Küçük tutuklandı
        Cem Küçük tutuklandı
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası