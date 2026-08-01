Samar Dadgar tatilde
Samar Dadgar, Bodrum tatilinde eşi Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile plajda görüntülendi. Sıcak havaya rağmen denize girmeyen Dadgar, vaktini Kuzey'le geçirdi
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 07:39 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2023 yılında Özcan Deniz ile evlenen Samar Dadgar, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
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Dadgar, Gümüşlük'teki bir plajda, eşi Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile tatilin tadını çıkardı.
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Ünlü isim, bir süre Kuzey'le birlikte suda vakit geçirdi.
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Dadgar, günün büyük bir çoğunluğunda Kuzey'in yanından ayrılmayarak onunla yakından ilgilendi.
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Dadgar, sıcak havaya rağmen gün boyunca denize girmeyi tercih etmedi.
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Bir ara şezlonguna uzanan ünlü isim, dinlenme anlarını telefonuyla değerlendirdi.