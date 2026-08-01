SGK yazısıyla kaç defa kıdem tazminatı alınır?

SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI KAÇ DEFA ALINABİLİR?

2010 yılında SSK’lı çalışmaya başladım. Tazminatımı almaya hak kazandım. Tazminatımı alıp işten ayrılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim? Buradan ayrılıp başka bir firmada çalışmaya başladığımda, diyelim iki yıl sonra oradan da ayrılmak istediğimde yeniden SGK yazısıyla kıdem tazminatı alabilir miyim? Yoksa SGK yazısıyla kıdem tazminatı hakkı bir kereye mahsus mudur? (Yasin D.)

Sorunuzun cevabına geçmeden önce, bilmeyenler için durumu özetleyelim. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatı alabilme koşulları, ilk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişir. Koşullar, sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre şöyle:

– 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler: 15 yıl sigorta, 3600 prim günü.

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– 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler: 25 yıl sigorta, 4500 prim günü veya sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü.

– 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler: 5400 prim günü (Prim günü her yıl 100 gün artarak 4500’den 5400’e çıkacak).

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı almak gerekir. SGK’dan alınan kıdem tazminatı yazısı işverene sunulmadan kesinlikle iş akdi feshedilmemelidir.

İşsizlik ödeneği alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılacağınız için işsizlik ödeneği alamazsınız.

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenlerin kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkı 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14’üncü maddesinde düzenlenmektedir. Kanunda, SGK’dan kıdem tazminatı yazısının sadece bir defa alınabileceğine ya da birden fazla alınamayacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun konuyla ilgili genelgesinde de yazının birden fazla alınmasını engelleyen bir düzenleme yoktur.

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Mevcut iş yerinden ayrılıp yeni bir işe başladığınızda en az bir yıl çalışmak şartıyla SGK’dan yine yazı alarak tekrar kıdem tazminatı alabilirsiniz.

18 YIL ÇALIŞIP MEMURLUKTAN ATILAN 4/A’DAN NASIL EMEKLİ OLUR?

1996 SSK girişliyim. 2000 yılında devlet memuru oldum, 2018 yılında ise memurluktan atıldım. Son 2,5 yıldır SSK’lı olarak çalışmaya devam ediyorum. Yaşım 57. Nasıl emekli olurum? Emekli aylığım nasıl hesaplanır? (Şahin E.)

Sigorta başlangıç tarihinize göre SSK’dan normalde 5825 veya 5900 prim gününü tamamladığınızda hemen emekli olabilirdiniz. Memurluktan ise Emekli Sandığından emekliliğe hak kazanmadan ayrılmışsınız.

Birden fazla statüdeki çalışmalarınız nedeniyle 7 yıl kuralına takılmış bulunuyorsunuz. Kanuna göre, birden fazla statüde çalışması olanlar son 7 yıl içinde en fazla çalıştıkları statüden emekli edilirler. Emekli Sandığından emekli olamıyorsunuz. SSK’dan emekli olabilmek için ise memuriyet sonrası 4/a statüsündeki çalışma sürenizi 1260 güne tamamlamanız gerekir.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında olduğunuz için, prim gününü 1260’a tamamladığınız tarihte emeklilik dilekçesi vererek aylık bağlatabilirsiniz.

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Emekli aylığınız 4/a (SSK) statüsünde bağlanacak. Maalesef memuriyetten ayrılıp SSK veya BAĞ-KUR statüsünde emekli olanların aylıklarının hesabında memurluk dönemindeki çalışmalarının etkisi çok düşük olmaktadır.

2013 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN KISMİ EMEKLİLİK YAŞI NEDİR?

Annem 1961 doğumlu. 1 Ocak 2013 tarihinde sigortalı oldu. O zamandan beri çalışıyor. On yılı doldurmuş ve kadınlarda en üst yaş sınırına ulaşmış olmasına rağmen prim günü eksikliğinden emekliliği hak etmediğini söylediler. Annem için emeklilik şartları nasıl oluşuyor? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? (Ayşe Y.)

On yıl çalışarak yani 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile emekli olma hakkı, ilk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlara tanınmıştır.

Anneniz gibi ilk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlar sigortalılık süresine bakılmaksızın 5400 prim günüyle ancak normal emeklilik sürelerine 3 yıl eklenmesi suretiyle emekli olabilirler. Emeklilik yaşı hiçbir şekilde 65 yaşı aşamaz. 2008’den sonra çalışmaya başlayanlar için 4/a (SSK), 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) ayrımı kalmadığından ister 4/a’lı çalışsın, isterse 4/b statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödesin 5400 güne tabi olur.

Anneniz 1 Ocak 2013 tarihinden beri sigortalı ise 4900 prim gününe ulaşmış demektir. Yaklaşık 1,5 yıl daha devam ederek prim gününü 5400’e tamamladığı tarihte emeklilik dilekçesi verebilir.