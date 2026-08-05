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        Haberler Gündem Eyüpsultan’da korna tartışması sürücünün tehditleriyle büyüdü, anlar kameraya yansıdı

        Eyüpsultan’da korna tartışması sürücünün tehditleriyle büyüdü, anlar kameraya yansıdı

        Eyüpsultan'da korna çalarak kendisini uyaran sürücünün önünü kesen kişi, araçtan inerek "Canım burnumda, kafanı keserim" sözleriyle tehditte bulundu. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Trafikte ölüm tehdidi kamerada

        İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde trafikte korna nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü, otomobiliyle başka bir aracın önünü keserek sürücüyü tehdit etti.

        Olay, Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir hâlindeki sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü otomobilin sürücüsünü korna çalarak uyardı.

        Uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu. Aracından inen sürücü ile yolu kesilen kişi arasında tartışma çıktı.

        “KAFANI KESERİM” DİYE TEHDİT ETTİ

        Tartışma sırasında öfkeli sürücünün, “Neden artistlik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim” sözleriyle tehditte bulunduğu duyuldu.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, sürücüyü sakinleştirerek aracına dönmesini sağlamaya çalıştı. Yaşananlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

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        #Eyüpsultan
        #haberler
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