Ana Haber Bülteni - 2 Ağustos 2026 (Gram Altın 7 Bin TL'yi Tekrar Aşar Mı?)

Türkiye ve dünyada öne çıkan son dakika gelişmeleri Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade, hakkında istenen tutuklama talebi ve dosyadaki son gelişmeler ayrıntılarıyla ele alındı. Günde... Daha Fazla Göster Türkiye ve dünyada öne çıkan son dakika gelişmeleri Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade, hakkında istenen tutuklama talebi ve dosyadaki son gelişmeler ayrıntılarıyla ele alındı. Gündemde ayrıca Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame ve davada öne çıkan yeni ayrıntılar da değerlendirildi. Dünya gündeminde ise Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopterin çarpışması dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı askıya aldığını açıklaması, Gazze'de gündeme gelen 15 maddelik barış planı ve İsrail'in plana yönelik itirazları uluslararası gelişmeler arasında öne çıktı. Ceuta sınırında yaşanan göç hareketliliğindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler de programda yer aldı. Ekonomi gündeminde milyonların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentiler masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahide Ayyıldız, enflasyon rakamlarına yönelik beklentileri ve olası ekonomik etkileri değerlendirdi. Programda ayrıca Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine ilişkin son bilgiler de izleyicilerle paylaşıldı. Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin, siyaset, yargı, ekonomi ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri, son dakika haberleri ve uzman değerlendirmeleriyle kapsamlı şekilde aktarıyor. Daha Az Göster