Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli: 86 milyon kazanacak

        Bahçeli: 86 milyon kazanacak

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa hakkında, "86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa hakkında, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır" dedi.

        MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa için imza verdi. İmza sonrası yasayla ilgili Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuştu.

        Bahçeli, çerçeve yasaya ilişkin olarak, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        REKLAM

        MHP lideri, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        "YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK DOĞRU DEĞİL"

        Grup toplantılarında sürece ilişkin konuşmadığı yönündeki ifadelere ilişkin açıklama yapan Bahçeli, "Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir" diye konuştu.

        "DEMİRTAŞ İLE İYİ BİR HUKUKUMUZ VAR"

        MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında ise "Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık" dedi.

        Bahçeli, daha önce yaptığı “Selahattin Demirtaş evine dönsün” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, “Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sahte ekspertiz raporlarıyla Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon: 72 gözaltı

        Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, bin 45 taşınmaza, bir otele ve 7 şir...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor