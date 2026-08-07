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        Haberler Gündem Cinayet zanlısı ifadesinde öldürdüğü iddia edilen kişiyle ilgili “Yakup abi benim abimdi” dedi

        Cinayet zanlısı ifadesinde öldürdüğü iddia edilen kişiyle ilgili “Yakup abi benim abimdi” dedi

        Kastamonu'da komşusunun evini ateşe verip Yakup Açıkgöz'ü tabancayla öldüren S.T., ifadesinde "Yakup abi benim abimdi. Keşke onu geri getirebilsem" diyerek pişman olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:44 Güncelleme:
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        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, tabancayla 1 kişi öldürüp 4 kişiyi yaralayan ve komşusunun evini ateşe veren zanlı tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.

        S.T. ifadesinde tabancayla öldürdüğü Yakup Açıkgöz ile aralarında husumet bulunmadığını söyleyerek, "Yakup abi benim abimdi. Keşke onu geri getirebilsem. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Bana telefon açarak küfür ettiler. Ben de kendimi kaybettim." dedi.

        S.T. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Güneşler köyünde dün araç park yeri nedeniyle komşusu D.A. ile tartışan S.T, tabancayla eve ateş açmış ardından D.A'nın evini ve evin önündeki bir aracı ateşe vermişti. Evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinden Yakup Açıkgöz, yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken S.T. tarafından tabancayla ateş açılarak öldürülmüştü. S.T'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği komşular E.F, M.A. ve H.A. yaralanmış, evi yanan D.A'nın ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. S.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

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        #kastamonu
        #Yakup Açıkgöz
        #haberler
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