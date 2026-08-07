Cinayet zanlısı ifadesinde öldürdüğü iddia edilen kişiyle ilgili “Yakup abi benim abimdi” dedi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, tabancayla 1 kişi öldürüp 4 kişiyi yaralayan ve komşusunun evini ateşe veren zanlı tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.

S.T. ifadesinde tabancayla öldürdüğü Yakup Açıkgöz ile aralarında husumet bulunmadığını söyleyerek, "Yakup abi benim abimdi. Keşke onu geri getirebilsem. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Bana telefon açarak küfür ettiler. Ben de kendimi kaybettim." dedi.

S.T. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.