Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını yorumladı: İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!

"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI"

İBRAHİM YILDIZ: Beşiktaş’ın en önemli transferi kaleci Nübel oldu. Alman futbolcu önemli kurtarışlar yaptı. Performansı ile arkadaşlarına güven verdi. Topu oyuna sokuşu bir başka pozitif özelliğiydi. Beşiktaş bu oyuncuyu alarak büyük bir işi gerçekleştirmiş. Cerny yetenekli bir isim. Ancak, fizik gücü yetersiz. Oyundan çabuk düşüyor. Hızlı değil. Onun yerine daha iyi biri olsaydı, en az iki gol atabilirdi. Savunma oyuncusu Outtara’da istenilen düzeyde değil. Tüm ataklar onun savunduğu bölgeden geldi. Ofansif olarak zayıf. 72.dakikada gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bıraktı. Çekya takımının hatası sonucu Semih topu ağlara gönderince Beşiktaş eksik kalmanın dezavantajını üzerinden attı. Kralove’nin son dakikalarda geliştirdiği ataklar sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu. Oyunun genelinde daha iyi olan, çok sayıda fırsat bulan Siyah-Beyazlılar İstanbul’da turu rahat geçer. Ancak, büyük hedefler için kaliteli oyunculara ihtiyaç olduğu gerçeği unutulmasın. (Habertürk)