Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını yorumladı: İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın performansını yorumladı.
"İYİ BİR KALECİ SİZİ AYAKTA TUTAR!"
GÜNTEKİN ONAY: "İyi kaleci, kötü de oynasanız sizi ayakta tutuyor, dün olduğu gibi. Beşiktaş’ın yıllardır çok ciddi bir kaleci sorunu olduğunu defalarca yazdım, söyledim. İtaliano göreve 10 kişi kaldıktan sonra doğru hamleler yaptı ancak Beşiktaş 11’e 11 oynarken topa çok fazla sahip olmasına rağmen çok az pozisyona girdi. İyi skorlar yanıltmasın." (HÜRRİYET)
"ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMALI"
SİNAN VARDAR: "Beşiktaş'ın eksik bölgeleri hâlâ çok fazla. Futbol aklının bu noktalara acilen çözüm bulması gerekiyor. Bundan sonraki transferler doğrudan bu eksik bölgelere yapılmalı. Beşiktaş çok fazla zaman kaybetti. Artık daha fazla vakit kaybetmeden bu eksikler bir an önce giderilmeli." (SABAH)
"ITALIANO 2. YARIDA ÇEVİRDİ"
FATİH DOĞAN: "İkinci yarıda oyunu, İtaliano çevirdi. Ouattara, tecrübesizliğinin yansımasıyla ikinci sarıdan kırmızı görünce İtalyan hoca, Semih'i oyuna alıp forveti ikiledi. Ndidi'yi alıp orta sahayı güçlendirdi. Bir teknik direktör dokunuşuyla gelen zafer oldu. Bu kadro ve oyunla büyük hayaller kurulur mu? Kurulmaz. Bu galibiyetin değeri ve kazanılma şekli alkışlanır." (SABAH)
"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI"
İBRAHİM YILDIZ: Beşiktaş’ın en önemli transferi kaleci Nübel oldu. Alman futbolcu önemli kurtarışlar yaptı. Performansı ile arkadaşlarına güven verdi. Topu oyuna sokuşu bir başka pozitif özelliğiydi. Beşiktaş bu oyuncuyu alarak büyük bir işi gerçekleştirmiş. Cerny yetenekli bir isim. Ancak, fizik gücü yetersiz. Oyundan çabuk düşüyor. Hızlı değil. Onun yerine daha iyi biri olsaydı, en az iki gol atabilirdi. Savunma oyuncusu Outtara’da istenilen düzeyde değil. Tüm ataklar onun savunduğu bölgeden geldi. Ofansif olarak zayıf. 72.dakikada gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bıraktı. Çekya takımının hatası sonucu Semih topu ağlara gönderince Beşiktaş eksik kalmanın dezavantajını üzerinden attı. Kralove’nin son dakikalarda geliştirdiği ataklar sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu. Oyunun genelinde daha iyi olan, çok sayıda fırsat bulan Siyah-Beyazlılar İstanbul’da turu rahat geçer. Ancak, büyük hedefler için kaliteli oyunculara ihtiyaç olduğu gerçeği unutulmasın. (Habertürk)
"İTALYAN KILICI"
ATİLLA GÖKÇE: "Tedirginlik ve korku yaratan olaylara karşılık, İtalyan Hoca tam anlamıyla meydan okudu. 10 kişi kalan ve kaptanı sakatlanıp oyunu bırakan takımın patronu... Gol için kendini paralayan Oh’un yanına Semih Kılıçsoy’u alıp kaptanın yerine Ndidi’yi sahaya süren, sola da Rıdvan’ı alan Italiano, şaşırtan cesur kararlarıyla galibiyetin mimarı oldu. Tıp fakültelerinde başarılı operasyonlara rağmen, genç doktorlara hatalarını anlatan hocalar gibi, bu oyunu eleştirenler, yetersizliklere ve top kayıplarına dikkat çekenler olabilir. Ama ortada gerçekler var: Beşiktaş Avrupa turnesinde gol yemeden üst üste üçüncü maçını kazandı. İstanbul’a avantajlı bir bagajla dönen bu takım, futbolun vazgeçilmez hükmünü seslendirdi: ”Tabelaya Bak!” (Milliyet)
"EKSİKLİKLER ACİLEN GİDERİLMELİ"
ERCAN TANER: "Beşiktaş, ilk devre gol atabilecek önemli anlar yakaladı. Hatta Oh’un şutu direkten dönmese öne bile geçecekti. İkinci yarının ilk 15 dakikasındaki abluka çok iyiydi Beşiktaş adına. Böyle baskı yaparken işi çok iyi bilen bir santrfor eksikliği yine net olarak hissedildi. Her şeye rağmen Italiano’nun Semih ve Ndidi hamlesi, üstüne bir de takımın geriye yaslanmasına izin vermemesi, Beşiktaş’a golü getirdi. Bu galibiyet tamamen teknik direktör becerisi. Takımın eksikleri net olarak belli ama özellikle klas forvet eksikliği acilen giderilmeli!" (SÖZCÜ)
"İYİ BİR GOLCÜ OLSA BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANIRDI!"
TURGAY DEMİR: "İyi bir golcüsü olsa Beşiktaş bu maçı çok rahat ve farklı kazanırdı. İyi bir kalecisi olmasaydı bu kez aynı maçtan farklı bir mağlubiyetle de çıkabilirdi. Uzun lafın kısası; OH'la bu iş olmaz. Daha iyisi, hatta çok daha iyisi alınmalı. Yoksa Beşiktaş bu sezon OH değil, AHH demek zorunda kalır!" (SABAH)
"3.SINIF BİR HAKEM!"
MUSTAFA ÇULCU: "Emirhan'a kontrolsüz hareketinde sarısı olan Van Buren net ikinci sarıdan kırmızıydı, idare etti ve ihraç etmedi. Durumu anlayan rakip takımın hocası hemen oyundan aldı. Ama sarısı olan Ouattara'yı 71'de rakibine basit temaslı girişinde çat diye attı. Oh'a aldatmadan gösterdiği sarı uydurma bir sarıydı çünkü temas var! Rezil bir yönetim gösteren Fesnic 3.sınıf sıradan bir hakem! UEFA bunu nasıl 1. kategori yapmış şaşırdım..." (SABAH)