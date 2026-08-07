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        Haberler Dünya Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor

        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve "nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimi" olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 20:20 Güncelleme:
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        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor

        DMM'nin NSosyal hesabından, sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        İddiaların tamamen gerçek dışı ve "nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimi" olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşıdığı vurgulandı

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

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