Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta 16 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” iddialarıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 16 şüphelinin İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler daha sonra İzmir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 15’i tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
BAŞKAN ÇİÇEK DE TUTUKLANDI
Hâkimlikteki sorguların ardından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamındaki 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.