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        Haberler Dünya Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor

        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor

        Avrupa ülkelerinin meteoroloji kurumlarının tahminlerine göre, bu hafta Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın geniş kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor

        Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olması beklenirken, kıtanın çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların yeniden 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

        Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ile Avrupa ülkelerinin meteoroloji kurumlarının tahminlerine göre, bu hafta Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın geniş kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

        İngiltere ve Fransa'da yılın beşinci sıcak hava dalgası olarak değerlendirilen aşırı sıcaklıkların özellikle Batı Avrupa'da etkili olması öngörülüyor.

        Yeni sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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        Fransa'da sıcaklıkların hafta içinde hızla yükselerek bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşması beklenirken, ülkede sıcaklıkların özellikle iç ve güney kesimlerde tüm hafta yüksek seyredeceği öngörülüyor.

        Almanya Meteoroloji Servisinin tahminlerine göre de ülkenin büyük bölümünde sıcaklıklar hafta boyunca belirgin biçimde artacak. Sıcak havanın özellikle ülkenin güney kesimlerinde etkili olması ve sıcaklıkların yer yer 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Frankfurt'ta sıcaklıkların cuma günü 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Hollanda'da güneşli havanın etkisiyle özellikle ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

        İngiltere'de ise yeni sıcak hava dalgasının özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerini etkileyeceği tahmin ediliyor. Ülkenin büyük bölümünde bu hafta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla sıcaklıkların yer yer 36 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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        Belçika’da artan sıcaklık nedeniyle ülkenin büyük bölümünde cumartesi gününe kadar sarı alarm verilirken ülkenin bazı şehirlerinde sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

        Sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalarını ve günün en sıcak saatlerinde gerekli tedbirleri almalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.

        Yeni sıcak hava dalgası, Avrupa'nın geniş kesimlerinin kuraklık ve düşük yağışların gerçekleştiği bir dönemde etkili olacak.

        Uzun süredir devam eden sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok bölgede kuraklık başlarken, Ren, Tuna ve Po gibi Avrupa ekonomisi açısından önem taşıyan nehirlerde su seviyeleri tarihi düşük seviyelerde bulunuyor.

        Yeni sıcak hava dalgasıyla buharlaşmanın artması ve mevcut kuraklık koşullarını daha da ağırlaştırması bekleniyor.

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        Avrupa'da düşük nehir seviyeleri özellikle yük taşımacılığını zorlaştırırken, nehir suyunu kullanan hidroelektrik ve nükleer enerji santralleri üzerinde ciddi baskı ortaya çıkıyor.

        Aşırı sıcaklıklar tarımsal üretime de ciddi zarar veriyor.

        Sıcak ve kuru hava koşulları özellikle Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde orman yangını riskini de artırıyor.

        Batı Avrupa ülkeleri, yaz başından bu yana art arda gelen sıcak hava dalgaları ve rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar tecrübe ediyor.

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