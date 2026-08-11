Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!

        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!

        Adana'da eski eşi Ayşe Katırcı'yı tehdit edip kefen gönderdiği ileri sürülen, ardından 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun ifadesi ortaya çıktı. Korkunç olayda saldırgan, "Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!

        Adana’da eski eşi Ayşe Katırcı’yı (52) tehdit edip kefen gönderdiği ileri sürülen, ardından 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun (56), emniyetteki ifadesinde, “Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım” dediği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle yaralandı.

        Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        REKLAM

        8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

        Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce, 'Sana mezar yeri aldım' şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürülen Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

        "KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, ÖFKE PATLAMASIYLA SALDIRDIM"

        Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu'nun, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Tehdit etti, kefen gönderdi, 8 yerinden bıçakladı!
        Tehdit etti, kefen gönderdi, 8 yerinden bıçakladı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        Eyyâm-ı bâhur
        Eyyâm-ı bâhur
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı