Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Suç örgütü gibiler! 14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!

        Suç örgütü gibiler! 14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!

        İstanbul Kağıthane'de meydana gelen çöp atma kavgasında tam bir kabus yaşandı. Olayda Meltem G. adlı kadın, 'buraya çöp atamazsın' diyen 14 yaşındaki B.Ç. ile tartıştı. Tartışma sonrası B.Ç., kadını darbedip burnunu kırdı. B.'Ç'nin gözaltına alınmasının ardından, yakını Ali B. aynı sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşini bıçakladı. Özgür G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!

        Kağıthane’de çöp atmaya çıkan Meltem G. (49), ‘buraya çöp atamazsın’ diyen B.Ç. (14) ile tartıştı. Tartışma sonrası B.Ç., kadını darbedip burnunu kırdı. B.'Ç'nin gözaltına alınmasının ardından, yakını Ali B. (47) aynı sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşini bıçakladı. Özgür G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine ‘Buraya çöp atamazsın’ diyen B.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç., Meltem G.’yi darbetti. Aldığı darbeler sonucu kadının burnu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Meltem G., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülürken B.Ç. ise gözaltına alındı.

        KARDEŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        B.Ç.'nin yakını Ali B.'de daha sonra sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Ali B., Özgür G.’yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. de elinden yaralandı. Özgür G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunur şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Elinden yaralanan Ali B. de tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayda kullanılan bıçağa el koydu. Yapılan kontrollerde Ali B.’nin ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘otomobil hırsızlığı’ suçlarından toplam 11 kaydının bulunduğu belirlendi. Özgür G.’nin ise ‘kasten yaralama’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından toplam 4 kaydının olduğu tespit edildi.

        11 SUÇ KAYDI OLAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Gözaltındaki B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali B.’nin emniyette ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        Eyyâm-ı bâhur
        Eyyâm-ı bâhur
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı