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        Haberler Dünya Donald Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

        Donald Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savunarak, "Bizim onları vurmamızı istemiyorlar." dedi. ABD Başkanı, Çin ile rekabete ilişkin yaptığı açıklamada ise "Çin'in bizi geçmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

        Punchbowl News'a konuşan Trump, dünya ve ABD gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmesi durumunda yeniden artabileceğini aksi halde düşmesini beklediğini söyledi.

        İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini ve bu nedenle anlaşmaya yanaştığını savunan Trump, "(İran) Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Bizim onları vurmamızı istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

        "(Ara seçimleri) Kazanacağımızı düşünüyorum"

        Trump, ülkedeki seçimlerin sorunlu olduğunu dile getirerek, "⁠Bu ülkede seçimler hep bir karmaşa içinde, bu 2020'de ve başka zamanlarda kanıtlandı." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'deki bazı eyaletlerin, seçimlerin düzenlenmesi konusunda "üçüncü dünya ülkeleri gibi" olduğunu ileri süren Trump, seçimlerde vatandaşlık belgesi gösterilmesini öngören "SAVE America Act" düzenlemesinin bu nedenle önemli olduğunu savundu.

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        Trump, kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda başarılı olacağını belirterek, "(Ara seçimleri) Kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

        "Çin'in bizi geçmesine izin veremeyiz"

        Trump, Çin ile rekabete ilişkin, "Çin'in bizi geçmesine izin veremeyiz." dedi.

        Kripto para konusunda ABD'nin "hakim durumda" olduğunu savunan Trump, "Çin'in kripto dünyasını ele geçirmesini istemiyoruz. Çin'in yapay zeka ve kripto alanında galip gelmesini istemiyorum. Kripto, çok önemli bir konu." diye konuştu.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "birdenbire" kripto paralara ilgi duyduğunu belirten Trump, "Ama ben bunu çok basit bir nedenden dolayı yapıyorum. Çin'in ya da Japonya'nın bu alana hakim olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

        Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in birkaç hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini, yapacakları görüşmede yapay zeka ve veri merkezleri konularını gündeme getireceğini söyledi.

        *Fotoğraf: AP

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