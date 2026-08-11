Bugün Ne Oldu? 11 Ağustos 2026 haberleri: Çerçeve yasa Meclis'ten geçti şimdi ne olacak? Esad'a gıyabında 'idam' cezası, Vize randevusu soruşturmasında 49 gözaltı, Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasi: 5 gözaltı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

ÇERÇEVE YASA MECLİS'TEN 467 'EVET' OYUYLA GEÇTİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen 12 maddelik kanun teklifi gece yarısına doğru Meclis'te oylandı. Yasa 467 oyla kabul edildi. 88 ret oyu kullanıldı. Çekimser oylar ise 6 oldu. Böylece teklif yasalaştı. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den tam destek geldi. Yeni Parti'de 35 evet, 54 ret oyu kullanıldı.

"SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLEYECEK"

Oylama sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 'süreç tıkır tıkır işleyecek' ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

"SİYASİ TARİH AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR NİTELİĞE İŞARET EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bugün yaptığı açıklamada "Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu." diyerek "467 kabul oyu, Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ÇERÇEVE YASA SONRASI İLK ADIM BAKAN ÇİFTÇİ'DEN

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından ilk adım bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak video konferans toplantısına çağırdı. Toplantı öncesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: HEM SAVAŞI HEM DİPLOMASİYİ KAZANDIK

Dünyada gözler İran- ABD ve İsrail çatışmasında. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" açıklamasında bulundu.

SURİYE DEVRİK LİDERİ ESAD'A GIYABINDA 'İDAM' CEZASI

Öte yandan Suriye mahkemesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı, kardeşi Mahir Esad'ı ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ölüm cezasına çarptırdı. Beşar Esad, ülkede kontrolü kaybetmesinin ardından Rusya'ya kaçmıştı.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI İÇİN 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yurda dönelim yeniden... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

VİZE RANDEVUSU SORUŞTURMASINDA 49 KİŞİYE GÖZALTI

Bir süredir Schengen vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların randevu bulamama sorunu gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vize randevusu soruşturması kapsamında bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğunu açıkladı. Gürlek açıklamasında, vize ve randevu garantisi verilerek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiğini ve 2 buçuk yılda 41 bin kişiden 918 milyon lira para toplandığını belirtti.

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI SORUŞTURMASI: 5 GÖZALTI

4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili de 11 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Gürlek, saldırıya ilişkin bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. "Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir." dedi. Düzenlenen operasyonun ardından Fenerbahçe, yazılı teşekkür mesajı yayımladı.

ROMELU LUKAKU FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den bir transfer haberiyle devam edelim... Sarı Lacivertliler Lukaku'nun transferi konusunda Napoli ile 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde 33 yaşındaki golcünün transferini resmen açıklaması bekleniyor.