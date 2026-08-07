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        Haberler Dünya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üçlü savunma anlaşmasını imzaladı. Yapılan ortak açıklamada, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı bir saldırının, hepsine yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 07:49 Güncelleme:
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        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşmasını imzaladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulundukları belirtilerek, Mekke'de bulunan Safa Sarayı'nda Mekke Ortak Savunma Zirvesi gerçekleştirildiği kaydedildi. Zirve kapsamında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konuların ele alındığı ifade edildi.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulundukları belirtilerek, Mekke'de bulunan Safa Sarayı'nda Mekke Ortak Savunma Zirvesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Zirve kapsamında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konuların ele alındığı ifade edildi.

        3 ÜLKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALADI

        Açıklamada, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamışlardır" ifadelerine yer verildi.

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        "3 ÜLKEDEN BİRİNE SALDIRI, HEPSİNE SALDIRI KABUL EDİLECEK"

        Açıklamada, "Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir" denildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

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