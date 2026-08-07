Altında hızlı yükseliş
ABD'de istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ons altının günlük yükselişi yüzde 3'ü aştı. Ons altın 4370 dolara dayanırken yurt içinde gram altının fiyatı 6 bin 680 lirayı aştı
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 16:00 Güncelleme:
ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi. Verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından altında hızlı bir yükseliş gerçekleşti.
Ons altın 4370 dolara dayanırken yurt içinde gram altının fiyatı 6 bin 680 lirayı aştı.
Ons gümüş ise yüzde 5'in üzerinde yükselişle 64,7 dolara yaklaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ