Klima dış ünitesine dokunan Miraç hayatını kaybetti, komşu tutuklandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç Tayşun hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan komşu B.K., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç Tayşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. tutuklandı.
Olay, Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, komşularının evine ait klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KOMŞU B.K. TUTUKLANDI
Miraç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.