Real Madrid'de Mourinho kanunları!
Jose Mourinho, Real Madrid'deki ikinci dönemine hızlı başladı. Portekizli teknik adam, oyuncuların beslenme düzeni ve antrenman saatleri ile sakat oyuncuların tedavi ve çalışma yerlerine kadar bir dizi yeni kuralı uygulamaya başladı.
Real Madrid'de ikinci dönemine başlayan Jose Mourinho, yeni getirdiği kurallarla yine gündem oldu.
Portekizli teknik adam, beslenme, antrenman saatleri, sakat oyuncuların çalışma düzeni ve takım içi ilişkilere kadar uzanan bir dizi yeni kuralı Real Madrid'de uygulamaya koydu.
OYUNCULARA 'BESLENME' SINIRI
İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Mourinho, futbolcuların kahvaltı ve ara öğünlerde istedikleri yiyecekleri tüketmesini sınırlandırarak belirlenen menülere uyulmasını istiyor.
ANTRENMANDAN 1 SAAT ÖNCE HERKES TESİSTE OLACAK
Oyuncuların antrenmandan bir saat önce Valdebebas'ta hazır bulunması gerekiyor. Geç kalan futbolcular, statüsü ne olursa olsun cezalandırılacak. Bu oyunculara, takım arkadaşlarından ayrı şekilde zorunlu salon çalışması yaptırılacak.
SAKAT OYUNCULAR DA TESİSLERDE ÇALIŞACAK
Sakat futbolcuların rehabilitasyon çalışmalarını yalnızca Valdebebas'ta gerçekleştirmesi ve programlarını sabah ve öğleden sonra sürdürmesi planlanıyor.
Mourinho ayrıca futbolcular ve teknik ekibin antrenman tesislerinde birlikte yemek yemesini istiyor.
Tecrübeli teknik adam, bu kurallarla birlikte Real Madrid'de disiplin, profesyonellik ve yüksek çalışma standartlarını yeniden oluşturmayı hedefliyor.