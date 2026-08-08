Real Madrid'de Mourinho kanunları!

Real Madrid'de ikinci dönemine başlayan Jose Mourinho, yeni getirdiği kurallarla yine gündem oldu.

Portekizli teknik adam, beslenme, antrenman saatleri, sakat oyuncuların çalışma düzeni ve takım içi ilişkilere kadar uzanan bir dizi yeni kuralı Real Madrid'de uygulamaya koydu.

OYUNCULARA 'BESLENME' SINIRI

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Mourinho, futbolcuların kahvaltı ve ara öğünlerde istedikleri yiyecekleri tüketmesini sınırlandırarak belirlenen menülere uyulmasını istiyor.

ANTRENMANDAN 1 SAAT ÖNCE HERKES TESİSTE OLACAK

Oyuncuların antrenmandan bir saat önce Valdebebas'ta hazır bulunması gerekiyor. Geç kalan futbolcular, statüsü ne olursa olsun cezalandırılacak. Bu oyunculara, takım arkadaşlarından ayrı şekilde zorunlu salon çalışması yaptırılacak.

SAKAT OYUNCULAR DA TESİSLERDE ÇALIŞACAK

Sakat futbolcuların rehabilitasyon çalışmalarını yalnızca Valdebebas'ta gerçekleştirmesi ve programlarını sabah ve öğleden sonra sürdürmesi planlanıyor.

Mourinho ayrıca futbolcular ve teknik ekibin antrenman tesislerinde birlikte yemek yemesini istiyor.

Tecrübeli teknik adam, bu kurallarla birlikte Real Madrid'de disiplin, profesyonellik ve yüksek çalışma standartlarını yeniden oluşturmayı hedefliyor.