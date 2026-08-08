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        Haberler Yaşam İznik Gölü kıyısında 70 milyon yıllık fosil bulundu

        İznik Gölü kıyısında 70 milyon yıllık fosil bulundu

        TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü'nün güneyindeki Narlıca Mahallesi sahilinde yaptığı incelemelerde yaklaşık 70 milyon yıllık bir pekten fosiline rastladıklarını açıkladı. Yıldız, fosilin bölgenin milyonlarca yıl önce sığ denizel bir ortam olduğunun önemli kanıtlarından biri olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Bu taş 70 milyon yıllık!

        TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü'nün güneyindeki Narlıca Mahallesi sahilinde yaptığı jeolojik incelemede yaklaşık 70 milyon yıllık pekten fosili tespit etti.

        Göl Ayağı Deresi çevresinde incelemelerde bulunan Yıldız, göl kıyısındaki jeolojik oluşumları ve izleri değerlendirdi.

        İnceleme sırasında bulunan pekten fosilinin, bölgenin jeolojik geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirten Yıldız, bu fosillerin yalnızca denizel ortamlarda oluşabildiğine dikkati çekti.

        Yıldız, fosilin İznik ve çevresinin milyonlarca yıl önce sığ denizel ve lagüner bir ortamın parçası olduğunu gösteren önemli kanıtlardan biri olduğunu ifade etti.

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        Yaklaşık 70 milyon yıl öncesinden günümüze ulaşan fosilin, kapanan Tetis Okyanusu'nun izlerini taşıdığını aktaran Yıldız, "Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi İznik çevresinin de geçmişte sığ denizel ortamlar olduğunun önemli kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir" dedi.

        SU SEVİYESİ YAKLAŞIK BİR METRE GERİLEDİ

        Yıldız, jeolojik incelemeler sırasında İznik Gölü'ndeki su seviyesindeki düşüşe de dikkat çekti.

        Gölün su seviyesinin yaklaşık 1 metre gerilediğini belirten Yıldız, iklim krizinin etkisiyle Göl Ayağı Deresi'ndeki su akışının da önemli ölçüde azaldığını söyledi.

        Yoğun yağış dönemlerinde dere tarafından taşınan malzemelerin göl kıyısında görülebildiğini ifade eden Yıldız, bölgede yaşanan değişimlerin hem günümüzdeki çevresel koşullar hem de geçmişe ilişkin jeolojik izler açısından önem taşıdığını kaydetti.

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