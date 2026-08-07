Sinem Kobal'dan tatil pozları
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, tatilden yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:56 Güncelleme:
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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Sinem Kobal, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.
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Özel hayatına dair anları sık sık sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, tatil boyunca yaşadığı bu keyifli serüvene takipçilerini de ortak etti.
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Kobal, tatilinde ölümsüzleştirdiği yeni kareleri 5.6 milyon takipçisinin beğenisine sundu.