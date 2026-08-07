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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan tatil pozları

        Sinem Kobal'dan tatil pozları

        Ünlü oyuncu Sinem Kobal, tatilden yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Sinem Kobal, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

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        Özel hayatına dair anları sık sık sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, tatil boyunca yaşadığı bu keyifli serüvene takipçilerini de ortak etti.

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        Kobal, tatilinde ölümsüzleştirdiği yeni kareleri 5.6 milyon takipçisinin beğenisine sundu.

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        Paylaşımlarda Kobal'ın denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ettiği gözlendi.

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        38 yaşındaki oyuncu, kızlarıyla yakından ilgilenirken keyifli anlar yaşadı.

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        Sinem Kobal'ın bu paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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        #sinem kobal
        #Kenan İmirzalıoğlu
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