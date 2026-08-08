ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın şeffaflık hamleleri çerçevesinde gizliliği kaldırılan UFO dosyalarının yeni bir paketini erişime açtı.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin video ve belgeleri yayınlamaya devam ediyor.

Pentagon, UFO'larla ilgili 5. grup belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda yayınlanan toplam 41 yeni dosya, çeşitli belgeler, fotoğraflar ve videolar içerdi.

Gizliliği kaldırılan dosyalarda Montana, Utah ve Colorado'nun yanı sıra Brezilya, İsveç, Afganistan, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğu'dan gelen açıklanamayan olaylar yer aldı.

Pentagon, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlık Ofisi'nden gelen materyallerin en eskisi 1950, en yenisi ise 2026 yılına ait.

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YENİ UFO DOSYASINDA NELER VAR?

Bugün yayınlanan belgelerin büyük bölümü, askeri sensörler ve kameralar tarafından kaydedilen uçan cisimleri gösteren bulanık videolardan oluşuyor. Videolardan 6'sı, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde AC-130J tipi bir savaş uçağıyla Özel Harekat güçleri arasında yaşanan bir olayın farklı versiyonlarını gösteriyor. Videolar, savaş uçağının ekranlarından cep telefonuyla çekilmiş görüntüler olup kızılötesi ve diğer sensörler tarafından algılanan nesneleri gösteriyor. Görüntülere ilişkin bir istihbarat raporu raporunda, savaş gemisindeki kuvvetlerin "Umman Körfezi'nde gerçekleştirilen canlı atış tatbikatı sırasında yaklaşık 25 adet tanımlanamayan hava olayı gözlemlediği" belirtildi. Raporda, "Tanımlanamayan hava cisimleri, farklı oluşumlar halinde ve agresif manevralar yaparak daha düşük irtifalarda uçan soğuk küreler şeklinde gözlemlendi. Hava cisimlerinin ayrıca uçağın ateşlemesine tepki verdiği de görüldü" denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından gönderilen bir videoda, 2025 yılında Orta Doğu'da yerleşim yeri üzerinde bir askeri uçak tarafından çekilen görüntüler yer aldı. Videoda, ekranda hızla ilerleyen bir cisim görülürken, olay henüz netlik kazanmadı.

Başka bir videoda ise bu yıl ABD'nin batısında bir "ABD Hükümeti Özel Ajanı" tarafından çekilen görüntüler yer aldı. Pentagon, videoda "kızılötesi görüntülemede görülebilen, yavaş hareket eden iki 'siyah-sıcak' kontrast alanı" bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili kısmen sansürlenmiş bir raporda, ajanın bir radyo frekansının tespit edildiğine dair rapor aldığı ve kısa süre sonra el tipi kızılötesi sensörü o yöne doğrulttuğu belirtildi. FBI raporunda, "Gökyüzünde siyah bir cisim gördü. Hızlı hareket etmiyordu. Optik cihaz kullanarak fotoğraflar çekti. Gözlem yaparken birincisinin sağında ikinci bir cisim gördü ve daha fazla fotoğraf/video çekti. Cisimler aynı hızda birlikte hareket ediyordu. Her ikisi de simsiyahtı. Toplam gözlem süresi yaklaşık 5-10 dakikaydı" ifadeleri kullanıldı.

UFO dosyalarının ilk paketi, 8 Mayıs’ta yayınlanmıştı.