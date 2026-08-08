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        Meteoroloji'den sıcak hava, yağmur ve rüzgar uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Kırklareli, Çorum, Amasya ile Toroslar çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken, Kuzey Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Sıcak hava, yağmur ve rüzgar uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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