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        Fenerbahçe'den Alexander Sörloth hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü transferi için rotayı yeniden Alexander Sörloth'a çevirdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        LaLiga devlerinden Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un geleceği merak konusu olurken yıldız oyuncu Süper Lig ile anılmaya devam ediyor.

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        Yaz transfer dönemi içerisinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin yeniden Alexander Sörloth'un peşine düştüğü iddia edildi.

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        SportMediaSet'in haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için girişimlere başladı.

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        Fenerbahçe'nin, İspanyol kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kiralama formülüyle bitirmeyi planladığı aktarıldı.

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        Haberde, teklifin 35 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama modeli üzerinden hazırlanacağı belirtildi.

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        Matteo Moretto'nun haberine göre ise Atletico Madrid, yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Sörloth'un transferine onay vermeye hazır.

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        Daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Türkiye'yi ve ligi yakından tanıyor.

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        Norveçli futbolcunun, Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşme altında bulunuyor.

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