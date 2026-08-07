Fenerbahçe'den Alexander Sörloth hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü transferi için rotayı yeniden Alexander Sörloth'a çevirdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...
LaLiga devlerinden Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un geleceği merak konusu olurken yıldız oyuncu Süper Lig ile anılmaya devam ediyor.
Yaz transfer dönemi içerisinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin yeniden Alexander Sörloth'un peşine düştüğü iddia edildi.
SportMediaSet'in haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için girişimlere başladı.
Fenerbahçe'nin, İspanyol kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kiralama formülüyle bitirmeyi planladığı aktarıldı.
Haberde, teklifin 35 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama modeli üzerinden hazırlanacağı belirtildi.
Matteo Moretto'nun haberine göre ise Atletico Madrid, yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Sörloth'un transferine onay vermeye hazır.