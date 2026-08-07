Transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliğini santrfor takviyesine veren Fenerbahçe'de adaylardan biri de Romelu Lukaku olurken, Belçikalı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

Lukaku, sar-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Sturm Graz maçı hikayesini beğendi. Sosyal medyada gündem olan bu hareket Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezonlarda da Türkiye'ye transferi gündeme gelen Belçikalı golcünün, Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Napoli'de geçen sezon uyluk ve kalça sakatlıklarıyla boğuşan 33 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda sadece 7 maçta forma giyebildi. Lukaku bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Lukaku ayrıca, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.