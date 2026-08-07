İş Bankası'nda görev değişimi

Türkiye İş Bankası Grubu üst yönetiminde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca görev değişikliklerine gidildi.

Yapılan değişiklik kapsamında; 2021 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan ve bu dönem içerisinde yeni nesil iştiraklerden girişimcilik ekosistemine, organizasyon ve hizmet modelinden şube yapısına, platform bankacılığından yapay zekâ ve teknoloji altyapısına kadar birçok alandaki dönüşüm ve yatırımlarla Bankanın ikinci yüzyılına giriş sürecine liderlik eden Hakan Aran, dünyanın en büyük beş cam ve kimyasallar üreticisi arasında yer alan Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Hakan Aran yeni görevlendirmeyle birlikte; 90 yılı aşkın köklü bir geçmişi bulunan, günümüzde dört kıtada ve 13 ülkedeki üretimiyle küresel bir oyuncu haline gelen, ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterilerle buluşturan Şişecam’ın bundan sonraki büyüme stratejisine liderlik yapacak.

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2021 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali, bu görevini sürdürmeye devam edecek.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğüne ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, Banka bünyesinde uzun yıllardan bu yana önemli sorumluluklar üstlenen Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Çınar’ın atanmasına karar verildi.

Çınar, 25 yılını yönetici olarak sürdürdüğü 35 yıllık bankacılık deneyimi içerisinde Türkiye’de ve uluslararası alanda bankacılık, sermaye piyasaları, proje finansmanı/ kurumsal/ticari/perakende krediler tahsis, kredi stratejisi, krediler izleme ve takip, iştirak yönetimi, hukuk, vergi, inşaat ve gayrimenkul yönetimi konularında Bankaya önemli katkılarda bulundu.

2016 yılında atandığı İşbank AG Genel Müdürlüğü görevinde Bankanın dönüşümünde önemli bir rol üstlenen Çınar, Grubun daha stratejik ve odaklı büyüme hedefinin desteklenmesi amacıyla Trakya Yatırım Holding’in Genel Müdürü olarak da görev yaptı.

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Cahit Çınar

CAHİT ÇINAR KİMDİR?

1967 yılında Ankara’da doğan H. Cahit Çınar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çınar, 1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi’ne devam etti. 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olan Çınar, 2001 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2004 yılında İşbank Almanya/Frankfurt’ta görevlendirilen, 2007 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Çınar, 25 Mart 2016 tarihinde İşbank AG`nin Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

5 Ekim 2018 tarihinde İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığına atanan Çınar, 2023 yılında Trakya Yatırım Holding A.Ş.’de görevlendirilmiş, 30.04.2025 tarihinde tekrar İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı.