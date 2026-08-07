Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı ile yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.

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Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.

Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile jandarma komando unsurlarından oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama, tarama faaliyeti yürütülüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.

ABLASI DA GÖZALTINDA

DHA'da yer alan habere göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’nin geçen hafta Afyonkarahisar’da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi.

DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Başsavcı Necati Kayaközü’nün talimatıyla harekete geçen ekipler, kardeşinin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla’ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe’yi, Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir’deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe’nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, maddi destek sağlanması, yurt dışına kaçış planları ile ailesine bilgi ulaştırılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.