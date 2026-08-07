EasyJet'in yeni sahibi belli oldu

Apollo Global Management, düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in satın alınması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bedeli 5,7 milyar sterlin (7,7 milyar dolar) olarak açıklandı.

CNBC'nin haberine göre Apollo, EasyJet hisseleri için hisse başına 715 peni nakit ödeme yapacak. Satın alma sürecindeki rakip teklif sahibi Castlelake LP ise yarıştan çekildi.

Aylar süren teklif rekabetinin ardından sonuçlanan anlaşmanın, Avrupa'daki düşük maliyetli hava yolu pazarında rekabet dinamiklerini değiştirmesi bekleniyor.

Tarafların nihai tekliflerini sunmaları için belirlenen son tarih ise 7 Ağustos'tu.