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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EasyJet'in yeni sahibi belli oldu

        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu

        ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo Global, Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketi easyJet'i 5,7 milyar sterlin karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu

        Apollo Global Management, düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in satın alınması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bedeli 5,7 milyar sterlin (7,7 milyar dolar) olarak açıklandı.

        CNBC'nin haberine göre Apollo, EasyJet hisseleri için hisse başına 715 peni nakit ödeme yapacak. Satın alma sürecindeki rakip teklif sahibi Castlelake LP ise yarıştan çekildi.

        Aylar süren teklif rekabetinin ardından sonuçlanan anlaşmanın, Avrupa'daki düşük maliyetli hava yolu pazarında rekabet dinamiklerini değiştirmesi bekleniyor.

        Tarafların nihai tekliflerini sunmaları için belirlenen son tarih ise 7 Ağustos'tu.

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