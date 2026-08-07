MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA



Yaşanan gelişmelerin ardından oyuncunun menajerlik şirketi OnTalent açıklama yaptı. Açıklamada, "Oyuncumuz Ülkü Hilal Çiftçi ve şirketimiz hakkında basına yansıyan iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Henüz 17 yaşında olan genç bir oyuncunun özel hayatına ilişkin birtakım iddiaların ve aile içi meselelerin kamuya açık mecralarda tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Ülkü Hilal Çiftçi’nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve 'çocuğun üstün yararı' ilkesinin her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini özellikle hatırlatmak isteriz. Basın ve sosyal medya mecralarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Oyuncumuzun bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesini, yayımlanmış içeriklerin ise yayından kaldırılmasını önemle rica ediyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki Ülkü Hilal Çiftçi’nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetleri, yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz hakkında ileri sürülen gerçeğe aykırı iddialarla ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla önceliğimiz; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi’nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olacaktır" denildi.