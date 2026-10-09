Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.271,39 %0,47
        DOLAR 49,3421 %0,16
        EURO 55,2401 %-0,22
        GRAM ALTIN 6.637,42 %1,40
        BITCOIN 82.582,00 %1,02
        FAİZ 39,59 %-0,40
        GÜMÜŞ GRAM 96,28 %2,68
        GBP/TRY 65,2313 %-0,20
        EUR/USD 1,1196 %-0,13
        BRENT PETROL 102,15 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 10.854,24 %1,41
        Haberler Ekonomi Borsa Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı

        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı

        Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı

        İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

        "Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

        Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

        Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır.

        REKLAM

        Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖDEME
        #tasfiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Güllü'nün davasında karar!
        Güllü'nün davasında karar!
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        Necla Uygur'a veda
        Necla Uygur'a veda
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        Kızını toprağa verdi
        Kızını toprağa verdi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        TFF'de kritik toplantı
        TFF'de kritik toplantı
        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Galatasaray'ın gözü zirvede!