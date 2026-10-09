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        Haberler Magazin Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

        Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşüp yaşamını yitiren kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. Törende gözyaşı döken Atilla Taş'ı, yakınları teskin etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp 34 yaşında hayatını kaybeden kızı Sezen Taş için cenaze töreni düzenlendi.

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        Olay, dün sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

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        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Eşiyle ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen ve intihar ettiği üzerinde durulan Sezen Taş'ın cenazesi, bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak tören için Mezitli Mezarlığı’na getirilerek cenaze namazı kılındı.

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        Taş’ın cenazesine babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, yakınları, müzisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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        "BABAM, BEN GELDİM"

        Törende gözyaşı döken Atilla Taş'ı, yakınları teskin etti. Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü. Kızının tabutuna sarılan Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı.

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        Sezen Taş'ın cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #Atilla Taş
        #Cenaze
        #ölüm
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