Bugün ve yarın "Pastırma" yazı var! Termometre yükseliyor
Türkiye'de bu hafta sonu yazdan kalma 2 gün yaşanacak, hava sıcaklıkları İstanbul'da gölgede 28°C'ye, İzmir ve çevresinde ise 30°C'ye tırmanacak. İç Anadolu geneli ile Karadeniz Bölgesi son zamanların en güneşli günlerini geçirecek. Önümüzdeki haftadan itibarense hava soğuyacak, yağış başlayacak. İşte bugün ve önümüzde hafta yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 25, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık
BURSA: 28, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 26, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 27, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 29, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 29, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 29, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık
ADANA: 33, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 27, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 25, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu ve açık
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
BOLU: 27, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık
KASTAMONU: 25, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 23, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA: 23, Parçalı bulutlu
VAN: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 27, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 25, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık