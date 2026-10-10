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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün ve yarın "Pastırma" yazı var! Termometre yükseliyor

        Bugün ve yarın "Pastırma" yazı var! Termometre yükseliyor

        Türkiye'de bu hafta sonu yazdan kalma 2 gün yaşanacak, hava sıcaklıkları İstanbul'da gölgede 28°C'ye, İzmir ve çevresinde ise 30°C'ye tırmanacak. İç Anadolu geneli ile Karadeniz Bölgesi son zamanların en güneşli günlerini geçirecek. Önümüzdeki haftadan itibarense hava soğuyacak, yağış başlayacak. İşte bugün ve önümüzde hafta yurtta hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 07:00 Güncelleme:
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        Bugün ve yarın "Pastırma" yazı var! Termometre yükseliyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

        BATIDA SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 25, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 28, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 26, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 27, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 29, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 29, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 29, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 33, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 27, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 25, Az bulutlu ve açık

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        ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 27, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU: 25, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 23, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        RİZE: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA: 23, Parçalı bulutlu

        VAN: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 27, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 25, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık

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        ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık

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