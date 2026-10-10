Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

BATIDA SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 25, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık

BURSA: 28, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 26, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 27, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 29, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 29, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 29, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 27, Az bulutlu ve açık

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 25, Az bulutlu ve açık

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ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu ve açık

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

BOLU: 27, Az bulutlu ve açık

DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık

KASTAMONU: 25, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 23, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA: 23, Parçalı bulutlu

VAN: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 27, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 25, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık

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ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık

PAZARTESİDEN İTİBAREN BAŞLIYOR