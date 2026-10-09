Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu ve önümüzdeki günlerde yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Özel'in dikkat çeken hava durumu değerlendirmesi:

"HİSSEDİLİR BİR ISINMA OLACAK"

"İtalya üzerindeki alçak basınç doğuya ilerliyor ve güneyde taşıdığı sıcak havayı önce Balkanlar üzerinde, ardından Türkiye’ye taşıyor. Bu sırada doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde, batı ve güney bölgelerde ise hissedilir bir ısınma yaşanacak.

"PAZARTESİ'DEN İTİBAREN YAĞIŞ GELİYOR"

12 Ekim Pazartesi tahmini öğlen saatlerinden itibaren ise sıcak hava doğuya ilerlemiş olacak. Yerini yine Balkanlar üzerinden taşınacak serin ve yağışlı hava alırken Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm batı, güney ve kuzey bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı havanın etkisine girebiliriz.

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"SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK"

Hava sıcaklıkları önce 28-30°C tırmandıktan sonra 13 Ekim Salı günü yeniden 19-20°C’lere kadar düşecek, bu sırada özellikle Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz fırtınalı olacak, 12 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması muhtemel bu yağışlı sistemin fırtına halinde esen rüzgarlarına özellikle deniz üzerinde dikkat edilmeli.

"MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI"

Yağışlar İstanbul, Düzce ve Sakarya-Bursa çevresi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kuvvetli sağanak halinde görülebilir, hava tahmin modelleri çeşitli senaryolar üretse de bu tahmini yakından takip etmekte yarar var.

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Şimdilik İstanbul için Pazartesi akşamı olurken yağış ve fırtına etkili olacak görünüyor fakat Ege kıyılarında ve Trakya’da daha erken saatlerde hayatı ve ulaşımı etkileyebilecek yağış ve rüzgar fırtınası yaşanabilir.

YURT GENELİNDE YAĞMUR OLACAK

12-13 Ekim Akdeniz için de yağışlı ve fırtınalı geçecek, Antalya, Mersin ve Adana-Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak hatta olası dolu yağışı görülebilir. Yağışlı sistemin 14 Ekim Çarşamba günü de Türkiye genelinde Akdeniz’de kuvvetli olmak üzere etkili olma ihtimali var. İç Anadolu’da Ankara ve çevresindeki merkezler en az yağışı almak üzere ülkenin her bölgesinde sonbahar yağmurları kaydedebileceğimiz bir yeni hafta yaklaşıyor.

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"HAFTA SONU SICAK GEÇECEK"

Bu hafta sonu ise yazdan kalan son günler, uzun vadeli tahminlerde değişim olabilse de, sıcaklıklar İstanbul için tekrar 25°C’nin üzerine çıkmayabilir. Kıyı Ege ve Akdeniz ise oldukça sıcak geçecek bu hafta sonu ve pazartesinin ardından haftaya salı gününden itibaren hissedilir şekilde serinleyebilir.

Bugünlerde sağlık sorunları artabiliyor, önce sıcak ardından soğuk hava yine sağlığımızı zorlayabilir. Gelecek 10 gün için sağlığa biraz daha özen göstermekte yarar var."