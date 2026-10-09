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        Haberler Magazin Necla Uygur'a veda

        Necla Uygur'a veda

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Nejat Uygur'un oyuncu eşi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Necla Uygur'a veda

        Merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, hayata veda etti. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin de annesi olan Necla Uygur, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Necla Uygur için ikindi vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenazeye; Müjdat Gezen, Nur Sürer, Şevket Çoruh, Nilgün Belgün, Aliye Uzunatağan ve Emine Ün gibi pek çok ünlü isim katıldı.

        Necla Uygur, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

        Emine Ün

        Şevket Çoruh

        Nilgün Belgün

        Nejat Uygur ile uzun yıllar tiyatro yapan Necla Uygur, eşinin 2013'te vefatının ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam etti.

        "Markopaşa Müzikali"nde 2015'te oğullarıyla sahne alan Uygur, tiyatro yaşamının yanı sıra Uygur ailesinin sanat geleneğinin önemli isimlerinden biri oldu.

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        "SIRA BENDE" DEMİŞTİ

        Necla Uygur’un vefatıyla birlikte, 2024'te hayatını kaybeden Genco Erkal’ın ölümünün ardından verdiği röportajda kullandığı ifadeler yeniden hatırlandı. Röportaj sırasında muhabirin tiyatro ve sinema dünyasında yaşanan kayıplara dikkat çekerek Genco Erkal’ın vefatını hatırlatması üzerine Uygur, "Sıra bende" yanıtını vermişti.

        Erkal ile eşi Nejat Uygur’un aynı yaşta, 86 yaşında hayatını kaybettiğini belirten Necla Uygur, "Ne söyleyebilirim, çok acı. Genco Erkal ile eşim aynı yaşta vefat etti. 86 yaşında o da vefat etti. Genco Erkal benim turne arkadaşımdı" sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

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        #Necla Uygur
        #Nejat Uygur
        #behzat uygur
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