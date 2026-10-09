Restoran ve kafeler için "sigara" düzenlemesi: Açık alanda “Sigara içilmeyen” alan oluşturulacak

AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

SİGARA İÇİLEN ALANDA YEMEK SERVİSİ OLMAYACAK

Kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan "üstü açılabilir-kapanabilir" hale getirilen alanlar için yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek-içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen bir açık alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak.

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CEZAİ YAPTIRIMLARA YÖNELİK DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlalinde uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek.

HASTANE VE OKUL BAHÇELERİNE BELLİ MESAFEDE SİGARA İÇİLEBİLECEK

Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleri ile okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağına getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifin en geç yeni yıldan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor.