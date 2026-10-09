Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Restoran ve kafeler için "sigara" düzenlemesi: Açık alanda “Sigara içilmeyen” alan oluşturulacak

        Restoran ve kafeler için "sigara" düzenlemesi: Açık alanda “Sigara içilmeyen” alan oluşturulacak

        AK Parti, yeni sigara düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddeden oluşacak teklifle restoran ve kafelerde açık alanlar "sigara içilebilir ve içilemeyen alan" olarak ikiye ayrılacak. Bunu yapamayan iş yerleri için yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Esnafı da yakından ilgilendiren bu düzenlemede başka neler var? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi

        AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

        SİGARA İÇİLEN ALANDA YEMEK SERVİSİ OLMAYACAK

        Kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan "üstü açılabilir-kapanabilir" hale getirilen alanlar için yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek-içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen bir açık alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak.

        REKLAM

        CEZAİ YAPTIRIMLARA YÖNELİK DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

        Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlalinde uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek.

        HASTANE VE OKUL BAHÇELERİNE BELLİ MESAFEDE SİGARA İÇİLEBİLECEK

        Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleri ile okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

        Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağına getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifin en geç yeni yıldan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Meclis
        #esnaf
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak
        Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        TFF'de kritik toplantı
        TFF'de kritik toplantı
        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
        Dilber Ay'ın kızından tepki
        Dilber Ay'ın kızından tepki
        Nagihan'ı öldürdü savunma yapmadı: 2 hafta önce 'Eks' olmuşum
        Nagihan'ı öldürdü savunma yapmadı: 2 hafta önce 'Eks' olmuşum
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!
        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!