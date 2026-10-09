Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

ENKAZDAN 9 KİŞİ SAĞ ÇIKMIŞTI

Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altında kalan 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda 9 kişi sağ kurtarılmış, 4'ü olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınırken, bina sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.