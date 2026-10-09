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        Haberler Gündem Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

        Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

        İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın kısmen çökmesine ilişkin soruşturmada, binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:25 Güncelleme:
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        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde, 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. tutuklandı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda 8 Ekim'de meydana gelen çökmeye ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        ENKAZDAN 9 KİŞİ SAĞ ÇIKMIŞTI

        Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altında kalan 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Çalışmalar sonucunda 9 kişi sağ kurtarılmış, 4'ü olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınırken, bina sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

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